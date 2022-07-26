"Каждая команда заранее разработала индивидуальный маршрут в зависимости от уровня подготовки участников. Конечной точкой похода для всех 19 команд станет станция Лужба, там участники всероссийского турслета, успешно преодолев свои маршруты с отметками в контрольных точках, должны встретиться 3 августа", — говорится в сообщении.

Участвовать будут более 200 юных туристов в составе 19 команд из Смоленской, Омской, Белгородской, Свердловской, Оренбургской, Новосибирской, Тамбовской и Томской областей, Тувы, Удмуртии, а также из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, и, конечно, из Кузбасса.

Кроме того, в этом году участниками слета стали ребята из Донецкой народной республики, представляющие Горловский центр туризма.

Отмечается, что команды стартовали из разных точек Кузнецкого Алатау: Балаксы (Хакасия), Казыр (Красноярский край) и Лужба (Кузбасс). Ребятам предстоит пройти 100-120 км по среднегорному району.