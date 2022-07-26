"В наш аэропорт поступил сигнал тревоги, связанный с самолетом компании "Аэрофлот", выполнявшим рейс SU 1746 Москва — Южно-Сахалинск. По сигналу тревоги все экстренные службы, в том числе аэропорта, прибыли на место", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет приземлился благополучно в аэропорту Южно-Сахалинска в 15:05 местного времени (7:05 мск).

Пресс-служба Главного управления МЧС региона сообщает, что сигнал тревоги от экипажа лайнера поступил "по причине спущенного колеса на основной стойке шасси (на стойке четыре колеса, одно из них спущено)".

На борту находились 399 человек (13 члена экипажа, 386 пассажиров).

Как сообщает Сахалинская транспортная прокуратура, по факту аварийной посадки воздушного судна проводится проверка.

"По данному факту Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям аварийных служб аэропорта. Кроме этого, информация направлена московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте для сведения и возможного принятия мер реагирования", — сообщает пресс-служба.