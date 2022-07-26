"Мы не могли оставить представителей МСП один на один с бедой. Поэтому сотрудники фонда микрофинансирования региона совместно с администрацией курорта уже начали формировать списки организаций, кто понес убытки из-за подтоплений. Они смогут получить до 5 млн рублей под ставку всего в 0,1% годовых", — сказал Кондратьев.

При этом предусмотрена отсрочка по уплате основного долга до 12 месяцев, что даст дополнительное время для восстановления бизнеса, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что с 22 по 24 июля в Сочи прошли сильные ливни, затопившие десятки улиц, подъезды многоэтажных домов и подстанции ресурсных предприятий. В городе объявлен режим ЧС. Сформированы мониторинговые группы, которые обходят пострадавшие от стихии домовладения, проводится оценка ущерба.

Региональный фонд микрофинансирования оказывает господдержку МСП в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На сегодняшний день в региональном Фонде микрофинансирования действуют 19 программ. По ним клиенты могут получить микрозаем по ставке от 0,1% до 6,5% годовых.