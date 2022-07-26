По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 9,8 магнитудой 3,2 был зафиксирован 25 июля в 22:27 по местному времени (17:27 мск). Эпицентр находился на дне озера Байкал, в 25 км западнее популярного у туристов села Максимиха.

На сайте Байкальского филиала также сообщается, что 25 и 26 июля подземные толчки фиксировались в Каларском районе Забайкальского края. Первый имел энергокласс 9,7 магнитуду 3,1, эпицентр находился на Каларском хребте в 67 км юго-западнее станции Новая Чара БАМ (Байкало-Амурской магистрали). Второй энергоклассом 9,8 магнитудой 3,2 произошел в бассейне реки Наминнгакан в 7 км восточнее Новой Чары.

Байкальская рифтовая зона, где идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на севере — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль.

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта фиксируется с осени 2020 года, когда 21 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,6. К настоящему времени зарегистрировано четыре подземных толчка магнитудой свыше 5.