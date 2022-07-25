"Предлагаю сегодня предметно рассмотреть, в каких условиях будет работать авиационная отрасль, начиная с низкого (с точки зрения экономики — ИФ) зимнего сезона. С учетом того факта, что определенная нами программа поддержки рассчитана сейчас на период до 31 октября, нужно подумать, что после этой даты-то делать", — заявил Путин.

"Вот давайте сегодня это пообсуждаем и при необходимости определим направления дополнительно комплексной поддержки, в том числе аэропортов", — добавил он.

Как сообщалось, пассажирские авиакомпании по решению властей РФ получат на компенсацию расходов в апреле-октябре этого года в общей сложности 100 млрд руб., грузовые — 2,9 млрд руб. Закрытым с 24 февраля 11 аэропортам юга и центральной части страны будет выделено 3 млрд руб.

Аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково") также могут получить господдержку на фоне падения перевозок из-за санкционных ограничений, говорил в июне помощник президента Игорь Левитин. Рассматривается вопрос о выделении им части субсидий, которые не использовали пассажирские авиакомпании, пояснял он.