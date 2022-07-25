В программе будут представлены произведения великих русских композиторов XIX-XX веков — М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Г. В. Свиридова, а также народные песни, говорится в сообщении.

Их исполнят оркестр Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина и приглашенные музыканты ведущих московских симфонических оркестров, а также Большой архиерейский хор Нижегородской епархии, солисты Нижегородского государственного академического театра оперы и балета и муниципальный камерный хор "Нижний Новгород".

В числе участников фестиваля и дирижер Государственного академического Большого театра России Алексей Богорад, отмечает пресс — служба.

Музыкальная программа будет сопровождаться пиротехническими эффектами и архитектурной подсветкой храма.

"Каждое произведение — это своего рода "фантазия на тему", реализуемая с помощью видеоэкранов и проекции на собор. В качестве материала для экранного и мэппингового контента будут использованы произведения русской живописи, изображения архитектурных объектов, планы Нижнего Новгорода, а также дореволюционная кинохроника и изображения уникальных природных мест России", — сообщается в пресс-релизе.

Фестиваль посвящен культурным и историческим особенностям страны и ее героям.

Впервые музыкальный концерт с визуальным шоу у стен нижегородского собора состоялся в прошлом году и был приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского — православный собор на стрелке Волги и Оки, относящейся к историческому центру Нижнего Новгорода. Он возведен в 1881 году с использованием инженерно-технических достижений того времени — в частности, храм не имеет традиционного свайного основания, а в качестве его основы использовался деревянный плот, на котором находится сплошная плита из каменной кладки.