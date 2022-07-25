"Включение стран в список недружественных не имеет прямого отношения к туризму и туриндустрии. По крайней мере, в нормативных документах никаких ограничивающих условий для посещения россиянами этих государств нет", — рассказал глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

Он отметил, что документ касается в основном вопросов финансовых расчетов, торговых и промышленных взаимоотношений.

"Есть нюанс: список недружественных стран подразумевает ограничение авиаперевозки, сокращение количества бортов, вылетающих рейсов. Но с учетом отсутствия авиасообщения, это не первостепенная информация", — добавил он.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе добавила, что распоряжений о запрете на продажу туров в недружественные страны не было, а сам список это требование не содержит.

"Несмотря на то, что в перечне стран есть и популярные туристические направления, говорить о каком-то большом турпотоке туда не приходится. Это скорее, единичные бронирования, единичные поездки", — сказала она.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Tez Tour пояснили, что отдых в Греции, которая также оказалась среди недружественных РФ стран, традиционно пользовался высоким спросом у российских туристов.

"В этом году из-за сложившейся политической обстановки в мире и введения ограничительных мер со стороны ЕС в отношении России турпоток в Грецию критически сократился. В настоящее время у нас единичные заявки по сравнению с объемами бронирования за аналогичный период в прошлом и 2019 году", — отметили в компании.

Единичными назвали бронирования и в туркомпании Space Travel.

"С учетом отсутствия прямого авиасообщения объемы продаж в популярные Хорватию и Грецию существенно сократились. Туда едут единицы туристов, и туроператоры стараются предлагать максимум возможных вариантов для отдыха. В остальном, мы не наблюдаем какого-то существенного турпотока в страны Евросоюза", — сообщил глава туроператора и вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян.

В начале марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия.

В список вошли государства-члены Европейского Союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

22 июля Россия добавила в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию, а 24 июля – острова Гернси и Мэн, а также Багамские острова.