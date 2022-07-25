"В фестивале планируется участие более 300 фермеров из 50 регионов России, в том числе свыше 100 подмосковных фермеров. Мы ожидаем, что фестиваль за три дня посетят более 150 тысяч гостей", — цитирует зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова пресс-служба.

По его словам, цель фестиваля — налаживание деловых контактов, обмен опытом между производителями, продвижение отечественной фермерской продукции и оборудования для производства сыров.

Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр Пир Мир" пройдет с 5 по 7 августа. Гостям представят отечественные фермерские сыры, мясо, хлеб, мед, вино и пиво и прочие продукты, а также ремесленные изделия.