"В Ленинградской области уже в пятый раз проводится фестиваль "Дым над водой". Он получился путешествующим: мы начинали на границе Приозерского и Выборгского районов, затем были Гатчинский, Ломоносовский районы, а теперь снова Выборгский — поселок Рощино. Логистически это очень удобное место, поэтому мы ожидаем много гостей", — сказал чиновник на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Опен-эйр соберет любителей музыки в Центральном парке поселка, на берегу Рощинского озера. Вход свободный.

Придумали и воплощают фестиваль Государственный симфонический оркестр Ленинградской области и его руководитель Михаил Голиков.

"Многие годы фестиваль объединяет, казалось бы, совершенно разные, далекие, полярные иногда, жанры — классическую и рок-музыку. Главная идея — необыкновенные коллаборации, которые рождают новую синергию и дают возможность в классических хитах, рок-произведениях, почувствовать новое дыхание времени", — сказал Голиков.

В этом году к участию в фестивале привлекли как широко известных музыкантов, в том числе уже выступавших на сцене "Дыма над водой", так и коллективы, пока не знакомые широкому слушателю. Они выступят с симфоническим оркестром.

Программу первого дня фестиваля составят четыре дневных сета, в их числе выступление Алексея Рыбина с проектом "Гарин и Гиперболоиды". "Для нас большая удача, что в фестивале принимает участие такой музыкант со своим проектом, который рождался вместе с Виктором Цоем. Все знают Алексея Рыбина по сути как одного из соавторов группы "Кино". Мы представим свои совместные аранжировки, оркестровки известнейших песен Виктора Цоя и группы "Кино", — поделился руководитель симфонического оркестра Ленинградской области.

Музыкант также выделил программу, созданную специально для фестиваля композитором Муратом Кабардоковым. В ее исполнении будут задействованы сам автор музыки, который сядет за фортепиано, струнный квартет и Российский роговой оркестр.

Завершит первый фестивальный день гала-концерт. По словам Голикова, хедлайнерами станут Рыбин и группа "Гарин и Гиперболоиды", а также лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, который выступит с оркестром как солист.

31 июля в дневной программе фестиваля также запланировано выступление четырех коллективов. Голиков отметил Ладъ-квартет, который продемонстрирует собравшимся у Рощинского озера эксперименты с рок-стилем в исполнении народных инструментов.

Сменит дневную программу гала-концерт, артисты Вячеслав Бутусов, готовящий выступление с симфоническим оркестром, и Сергей Галанин с группой "СерьГа".

Кроме того, по информации организаторов, в фестивале примет участие балет.

В числе ведущих фестиваля — тележурналист Дмитрий Губерниев и лидер группы "АукцЫон" Олег Гаркуша, которые поднимутся на сцену 31 июля.

Руководитель симфонического оркестра Ленинградской области обратил внимание, что в этом году на фестивале будет необычное сценическое пространство. "Оно состоит из двух сцен, находящихся рядом, как бы книгой и символизирует два разных мира: рок-музыки и классической музыки", — сказал Голиков.

Он добавил, что также в программе фестиваля этом году будет ставшее традиционным и полюбившееся гостям "народное караоке". "Мы заранее выбираем плейлист из достаточно знаменитых русских произведений, в основном рока, и предлагаем зрителям спеть вместе с нами. Мы делаем оркестровки, которые помогают чувствовать себя достаточно комфортно. Я надеюсь, этот блок снова захлестнет гостей нашего фестиваля в страсти песни, мы очень ждем этой части", — сказал Голиков.

Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" проводится ежегодно с 2017 года при поддержке правительства Ленинградской области.