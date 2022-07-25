"В ходе проверок гостиницам и другим средствам размещения, не соответствующим требованиям к антитеррористической защищенности и не имеющим Паспортов безопасности, рекомендовано в месячный срок устранить недостатки и подготовить необходимые документы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав рабочей группы вошли сотрудники Минтуризма РД, Управления Росгвардии по РД, региональных МЧС, УФСБ и МВД.

"По состоянию на 25 июля проверен 21 объект в Дербенте, Избербаше, Буйнакске, в Хунзахском и Гунибском районах. Проверки будут проводиться до конца года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что паспорт безопасности гостиницы является информационно-справочным документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, в котором указываются сведения о состоянии антитеррористической защищенности гостиницы.