"В этом году праздник музыки, ставший уже традиционным, приурочен к 100-летию российского джаза. По мнению губернатора региона Игоря Рудени, такие творческие площадки позволяют организовать интересный культурный досуг для жителей региона, способствуют привлечению туристов", — говорится в сообщении.

На сцене в Домотканово выступят уже знакомые гостям джаз-пленэра исполнители: Тверской Биг-Бэнд под управлением Павла Смирнова, Евгений Малышев (альт-саксофон) и джазовый квартет Александра Красоткина, а также столичные и зарубежные джазмены — квартет контрабасистки Дарьи Чернаковой (Москва), вокалист и гитарист из Бразилии Жоандер Сантос и другие.

"В беседке у родника можно будет послушать уникальные патефонные записи Утесова. В книжном шатре развернут экспозицию "100 лет российскому джазу". На мастер-классах гости смогут освоить резьбу по дереву, плетение из джута, роспись по бересте и другие ремесла", — отметили в пресс-службе.

Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз. Домотканово было одним из любимых мест отдыха Валентина Серова, известного художника и друга Дервиза. В разные годы сюда приезжали известные художники, здесь ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты и карнавалы. Сейчас мемориально-музейный комплекс является филиалом Тверской областной картинной галереи.