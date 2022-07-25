"В этом году на территории региона гостей принимают порядка 11 тысяч средств размещения вместимостью порядка 259 тысяч номеров. Запущено около десятка новых отелей. В ближайшее время ожидаем открытия гостиниц при винодельческих хозяйствах "Шато Пино" и "Абрау Дюрсо". До конца 2023 года к открытию запланировано еще порядка 50 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса", — сказал вице-губернатор.

По его словам, в крае активно развиваются российские и региональные гостиничные сети.

"В крае более 70 таких отелей. Наши отельеры диверсифицировали свой продукт, сдерживают рост стоимости, применяют гибкую систему лояльности и бонусов", подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти Кубани прогнозируют сохранение туристического потока на курорты края на уровне прошлого года — 17 млн человек. С начала 2022 года регион посетили свыше 7,7 млн отдыхающих, в том числе 4 млн — в летний период. Средства размещения на Черноморском побережье заполнены на 85%, на Азовском побережье — на 78%.