"На территории музея-заповедника "Зарайский кремль" 23-24 июля прошел международный музыкальный фолк-фестиваль "Зарайская слобода-2022". (...) Всего за два дня фестиваль посетили свыше 5 тысяч человек", — говорится в сообщении.

На мероприятии, помимо музыкантов из России, выступили артисты из Шотландии, Армении и Ирландии.

В ходе фестиваля прошли мастер-классы по игре на гуслях, калюке, варгане, окарине, калимбе, свистульках. Также гости смогли познакомиться со старыми техниками вокала, древнерусскими играми и забавами, обучиться ремеслу.