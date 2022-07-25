"В нем собраны ответы на главные вопросы путешественников: что посмотреть в республике, какие сувениры увезти с собой, где отведать национальной кухни и в каком отеле остановиться", — говорится в сообщении.

На портале собрана информация о 225 культурных, развлекательных и природных достопримечательностях Удмуртии — от Музея-усадьбы Чайковского в Воткинске до первозданной этники в Доме удмуртской культуры в Карамас-Пельге.

Кроме этого, в событийном календаре выложен график проведения десятков музыкальных, спортивных, национальных фестивалей Удмуртии.

"Для туристов из других регионов сделаны подборки отелей, кафе, турагентств, которые предоставляют путешествия в Удмуртию "под ключ", — говорится в пресс-релизе.

По словам руководителя агентства по туризму Удмуртии Юлии Бадаш, которые приводятся в сообщении, трендом последних лет являются автопутешествия.

"Для самостоятельных туристов мы разработали автомаршруты по республике. Направления охватывают основные достопримечательности нашего края", — сказала она.

Бадаш отметила, что в настоящее время на портале шесть автомаршрутов: "Крайний север", "Родина Чайковского", "От арестантской каши до чутырских пельменей", "Сарапул купеческий", "Бабушки из Бураново, родники и колдуны", "Автомаршрут трех районов". Они охватывают три города и девять районов Удмуртии.