"Риски распространения в РФ крайне невелики. Единственный зарегистрированный случай завоза был своевременно купирован и не распространения не получил", — сказала Попова в понедельник журналистам.

По словам главы ведомства, в РФ усилены необходимые меры. "Тесты у нас есть, выявить (оспу обезьян) готовы в любой точке РФ. И тестирований проходит много, но подтверждение было только одно. Во всех остальных случаях это была или аллергия, или ветряная оспа", — заявила Попова.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

20 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период, дальнейшего распространения в России болезнь не получила,

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 14 июля, что общее число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян превысило 10 тыс. случаев более чем в 60 странах мира. Отмечается, что наибольшее число случаев приходится на Европу.