"Финляндия поддерживает общую санкционную политику Евросоюза. Но визовый вопрос следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям", — приводит слова Туппурайнен газета Ilta-Sanomat.

Она уточнила, что в настоящее время Финляндия не планирует предпринимать собственных мер по визовому вопросу.

Между тем, как сообщает Ilta-Sanomat, некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.