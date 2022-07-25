"Главным событием первого дня станет приготовление и бесплатная дегустация традиционных блюд горцев в больших объемах", — говорится в сообщении.

Повара приготовят гостям праздника 100 хычинов, по 100 литров окрошки, ногайского чая и супа из фасоли с рисом и хлебными палочками, а также по 100 килограммов ачаров плав, либже и бышлакъ биширген.

Акция приурочена к 100-летию Карачаево-Черкесии.

В этот же день почетные гости фестиваля заложат на курорте капсулу времени с рецептами аутентичной кухни Кавказа, которую потомки вскроют через 50 лет.

Во второй день на курорте пройдет чемпионат Северного Кавказа по кулинарному искусству "Большие огненные игры". Чемпионат станет частью всероссийских состязаний по приготовлению блюд из предложенного набора продуктов.

В течение всего фестиваля для гостей будет работать пикник-зона с мастер-классами, где повара поделятся секретами приготовления традиционных блюд горных регионов.

Кроме того, на фестивале можно будет попробовать национальную еду Урала, Азербайджана, Армении и Азии. Также будут представлены аутентичные вариации молекулярной кухни.

Организаторами фестиваля выступили министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии и Северо-Кавказская ассоциация кулинаров.