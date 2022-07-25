"Согласно документу, предприятия общественного питания смогут размещать в 2022 году сезонную уличную мебель — столы, стулья, кресла, скамьи и другие предметы не только при стационарных, но и при нестационарных предприятиях общественного питания", — говорится в сообщении.

Своим постановлением губернатор внес изменения в постановление городского правительства от 09.11.2016 № 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства Санкт-Петербурга", уточнили в администрации города.

Там отметили, что постановление обеспечивает дополнительную поддержку предприятий общественного питания в условиях внешнего санкционного давления и направлено на создание условий устойчивого развития экономики Петербурга.

Нестационарные уличные кафе обычно представляют собой крытые палатки или фудтраки (автофургоны с прилавком).