Празднование Дня города начнется на площади Мира с митинга памяти и торжественной церемонии и продолжится флэшмобом "Орел, ты в сердце каждого живешь".

На праздничных площадках пройдут мастер-классы и розыгрыши, ярмарки-выставки от гильдии мастеров, показы кинофильмов и выступления творческих коллективов.

Также жители города смогут попасть на пенную вечеринку и послушать выступления джаз-оркестра.

Особым событием станет конное шоу, которое состоится в ландшафтном парке "Дворянское гнездо".

Завершится День города в 22:00 праздничным фейерверком.