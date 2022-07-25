Согласно опубликованной информации, регулярные рейсы на Сейшельские острова запланированы из "Шереметьево" со 2 октября на лайнерах Airbus A330-300. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Авиабилеты на сайте "Аэрофлота" пока не доступны для бронирования.

Рейсы "Аэрофлота" из Москвы на Сейшелы были открыты в прошлом году. После начала спецоперации на Украине авиакомпания приостановила полеты за рубеж по рекомендациям Росавиации.

В 2021 году Россия стала главным туристическим рынком для Сейшел: на острова прилетело более 31 тыс. россиян.