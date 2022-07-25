Маршрут разработан сотрудниками Национального музея Татарстана и был презентован в рамках мероприятий Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Москва), которые проходили в Казани с 21 по 23 июля.

Экскурсия автобусно-пешеходная и включает посещение мест, в которых во время визита в Казань в 1722 году был Петр I.

Начинается она у Казанского Кремля. Это был первый пункт посещения императором Казани. Там он осматривал пушечный двор, который в то время был не только центром управления губернией, но еще и центром производства артиллерийских орудий.

В петровскую эпоху на территории Кремля, в Тайницкой башне, появилась гарнизонная школа.

Гарнизонные школы по всей России стали открываться согласно указу Петра, изданному в 1721 году. Они были предназначены для обучения солдатских детей грамоте, чтению, письму, арифметике, строевой подготовке, основам артиллерии, инженерного дела и другим военным наукам.

Одним из самых запоминающихся памятников эпохи Петра I в Казани является Петропавловский собор, построенный на средства казанского купца и промышленника Ивана Михляева по итогам визита Петра I в Казань.

Главной святыней собора является Седмиозерная икона Божией Матери. Она чудотворная, дважды защищала жителей Казани от чумы. В соборе также хранятся мощи митрополита Ефрема, участвовавшего в венчании на царство первого царя из династии Романовых.

По ходу экскурсии, пролегающей по центру Казани, туристам демонстрируются здания Адмиралтейской конторы, Михляевской мануфактуры, церквей Евдокии и Параскевы Пятницы, Духосошественского храма.

В заречье Казани в рамках этого же маршрута туристы посещают Адмиралтейскую слободу, где со времен Волжской Булгарии и Казанского ханства, находилось древнее поселение Бишбалта (пять топоров — в переводе с татарского — ИФ), в котором жили плотники и кораблестроители.

В 1718 году Петр I велел основать в окрестностях Бишбалты Адмиралтейскую верфь. Казанское адмиралтейство тогда было одним из ведущих в России.

В Адмиралтейской слободе установлено два памятника флотостроителям — один из них получил название "Умельцам Бишбалты", а второй — "Бишбалта — пять топоров".

К сожалению, сооружения Адмиралтейской верфи не сохранились до наших дней. Русло реки Казанки, где они находились, заросло. Но есть планы создать на этом месте большой музейный комплекс.

Кроме того, в маршрут экскурсии вошел Зилантов монастырь.

Это древнейший из сохранившихся монастырей Поволжья, основан Иваном IV Грозным в день и в год взятия Казани. Раньше он был мужским, а сейчас является женским. Село Бишбалта, где в XVIII веке появилось адмиралтейство, было частью монастырских земель после основания Зилантова монастыря.

Экскурсия рассчитана на взрослую публику, но будет полезна и школьникам. В ближайшем будущем она может войти в федеральный туристический проект "Императорский маршрут". Через исторические и памятные места он показывает государственную, общественную и благотворительную деятельность и воинское служение представителей дома Романовых. Проект поддержан министерством культуры РФ и охватывает более 20 регионов страны.