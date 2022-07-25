"Вазы поступили в музей в 1920 году в крайне плачевном состоянии — в виде отдельных фрагментов и осколков. И только через 100 лет появилась возможность вернуть уникальным ценностям первоначальный вид. Сотрудники главного реставрационного центра страны трудились над этим более полугода", — говорится в сообщении.

С 26 июля обновленные экспонаты можно будет увидеть на выставке в музейном центре "Палаты".

Декоративные вазы ранее украшали интерьеры усадьбы в Муромцево, принадлежавшей Владимиру Храповицкому — крупному лесопромышленнику, последнему предводителю дворянства Владимирской губернии. Он любил украшать дом изысканными и дорогими вещами.

Часть этой коллекции хранится в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник основан в 1958 году, является одним из крупнейших музеев России. Музей насчитывает 45 экспозиций во Владимире, в Суздале и Гусь-Хрустальном, 8 выставочных залов, 64 памятника архитектуры, 7 из которых внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы ХII века во Владимире, Рождественский собор ХIII века, ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, древнейшие памятники Боголюбова и Кидекши.