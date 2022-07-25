Выставка работает в рамках стартовавшего регионального фестиваля "Петровские Ассамблеи".

"Сегодня мы встречаем гостей из многих уголков нашей страны. Вместе мы ещё раз прикасаемся к великому имени Петра I. У нас прошёл целый ряд мероприятий, посвящённых 350-летию со дня его рождения. Это выставки, концерты, спектакли и многое другое. Все они направлены на культурное, историческое и патриотическое воспитание прежде всего молодого поколения россиян", — сказала на открытии министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Для участников также подготовили презентацию книги "По указу царя. Пётр I и Тульское оружие" с автограф-сессией, концертную и театрализованные программы. В рамках фестиваля состоялась экскурсия-дегустация в мир кухни XVI века в Осадных дворах кремля.

"Петровские Ассамблеи" продолжатся фестивальными мероприятиям в музее командира крейсера "Варяг" В.Ф. Руднева "Под Андреевским флагом" 31 июля, а завершатся большим циклом тематических мероприятий в историческом центре города 10 сентября в день города Тулы и Тульской области.

Фестиваль проходит в рамках проекта "Музейное лето Тулы".