"После материалов СМИ прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних и соблюдения законодательства по организации отдыха. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказал собеседник агентства.

Местные СМИ сообщали, что десятки жалоб на условия отдыха в лагере "Салют" появились в соцсетях, в том числе на странице у губернатора региона. В своих обращениях родители, в частности, указывали со ссылкой на детей, что в лагере наблюдаются перебои с горячей водой, в столовой предлагают холодную еду, а в комнатах есть муравьи.