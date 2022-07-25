"Туроператоры сообщают, что туристы не испытывают сложностей в связи с непогодой в Сочи, просьб о прерывании отдыха также не поступало. В случае подтопления первых этажей вопрос с переселением решается на месте", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, в Сочи отлажена система работы с подтоплениями, поэтому последствия непогоды быстро устраняются. Тем не менее, сказала она, туристам пока не рекомендуют передвигаться на автомобилях без крайней необходимости.

В понедельник в Сочи отменили штормовое предупреждение: большинство пляжей курорта расчистили от мусора, они открылись для купания.

Несколько дней подряд в Сочи шли проливные дожди, из-за которых в реках сильно поднялась вода и начала затапливать дороги, туристическую инфраструктуру, цокольные и первые этажи зданий, электроподстанции. Одна женщина погибла, десятки спасены сотрудниками МЧС.