"Специалисты мастерской реставрации темперной живописи под руководством художника-реставратора высшей категории Юрия Александрова приступили к работе над иконой Богоматери "Одигитрия" из церкви Успения в (новгородском) селе Курицко", — сказал собеседник.

К сегодняшнему дню реставраторы очистили от поздних записей и потемневшей олифы фигуру младенца и приступили к раскрытию изображения Богоматери.

В пресс-службе затруднились ответить на вопрос о сроках завершения работ. "Вероятно, работы будут многолетними", — предположил собеседник. Он же отметил значительные размеры памятника — 171 на 122 см, а также то, что этот шедевр древнерусской иконописи реставрируется впервые за почти 700 лет.

Согласно информации музея, икона Богоматери "Одигитрия" была написана в середине XIV века. Ее автор неизвестен.

В советские годы церковь в Курицко закрыли. Икона попала в фонды ГМЗ. Памятник никогда не экспонировался из-за плохого состояния.

Восстановление шедевра древнерусской иконописи началось в 2001 году в Русском музее (Санкт-Петербург). Из-за низких темпов реставрации в 2009 году икону забрали в Великий Новгород.

Предполагается, что впоследствии памятник будет экспонироваться на уникальной новгородской выставке "Русская икона XI-XIX веков".