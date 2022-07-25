"Нововведением для туристов станет открытие в тестовом режиме конного маршрута, значительная часть которого будет проходить по Большой валдайской тропе", — говорится в информации властей.

Как сообщалось, первый, 59-километровый отрезок Большой валдайской тропы был открыт для путешественников в 2019 году.

Основная часть тропы проходит по территории национального парка. Для ночевок оборудованы 9 базовых лагерей и промежуточных привалов. Тропа оснащена 5 мостами и настилами и украшена малыми скульптурными формами. На вершине самой высокой в области 296-метровой горы Рыжоха построили 25-метровую смотровую вышку.

В ближайшие годы предполагается продлить тропу примерно на 121 км. На севере она дотянется до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва-Санкт-Петербург, а на юге достигнет туристической жемчужины России — озера Селигер.

В 2021 году администрация национального парка сообщила о планах сделать 4-километровый участок тропы доступным для инвалидов, в том числе — колясочников. Для их удобства первый маршрут оснастят дополнительными деревянными настилами, стоянками и информационными стендами, в том числе — со шрифтом Брайля для слепых.