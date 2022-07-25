Итоги завершившегося в субботу фестиваля подведены в понедельник на оперативном совещании в правительстве. По словам министра культуры края Елены Безруковой, в ходе фестиваля были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве .

"Отдельной проработки требует непростая и новая для нас тема по созданию кинокомиссии в регионе. В целом, эта система помогает создателям фильмов работать на территории регионов. Такие кинокомиссии уже созданы на территории 32 регионов России. И в связи с тем, что зарубежное кинопроизводство сейчас практически не представляется на российском кинорынке, задача на уровне страны и регионов — в ближайшие годы развивать отечественное кинопроизводство", — отметила Безрукова.

В этом году Шукшинский фестиваль прошел в масштабном формате с 19 по 23 июля. В рамках "Шукшинских дней на Алтае" в городах и районах края состоялись встречи с писателями, встречи с кинематографистами и кинопоказы XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, музейные проекты, фестивали и выставки народного творчества. В этом году в писательскую делегацию вошли литераторы из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Архангельска и Славяносербского района Луганской народной республики. Творческие встречи с писателями прошли в 10 городах и районах края. Кроме этого, гости фестиваля приняли участие в работе "круглого стола", посвященном 75-летию журнала "Алтай". Литературные мероприятия фестиваля посетили более 1 тыс. человек.

Пресс-служба правительства отмечает, что XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль традиционно вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. После двухгодичного перерыва в Барнауле вновь состоялось торжественное открытие кинофестиваля с проходом гостей по "красной дорожке", конкурсные показы фильмов полнометражного и короткометражного кино в кинотеатрах и на открытых площадках, творческие встречи с почетными гостями и церемония закрытия кинофестиваля на горе Пикет.

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что участники и почетные гости Шукшинского фестиваля оставили немало самых благоприятных отзывов.

"Люди благодарят, им нравится. И гости наши, на мой взгляд, довольны. Все, что было запланировано, сделано на высоком достойном уровне. Планку эту надо держать. Несмотря на то, что у нас получился трехлетний перерыв, отношение к тому полноценному фестивалю, который мы в 2019 году провели — в этом году мы позиции вернули", — сказал Томенко, слова которого цитирует пресс-служба.