«Все выходные работа по ликвидации последствий залповых ливней не прекращалась ни днем ни ночью. Почти 400 человек расчищали пляжи. Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим: в итоге вывезли около ста тонн нанесенного мусора. Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», — написал он в Telegram.

Как отметил Копайгородский, сильнее всего стихия ударила по центру Сочи.

В Сочи несколько дней подряд шли проливные дожди, из-за которых в реках сильно поднялась вода и начала затапливать дороги, туристическую инфраструктуру, цокольные и первые этажи зданий, электроподстанции. Одна женщина погибла, десятки спасены сотрудниками МЧС.