Археологические раскопки в этом году проходят в районе Диановских курганов в Белозерском районе.

"Уже завершено исследование двух курганов, в перспективе — еще четыре", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что полученный из могильников материал датируется первыми веками нашей эры. "Удалось обнаружить несколько погребений, включая одно детское", — подчеркивается в пресс-релизе.

Среди находок такие артефакты саргатской культуры как бусы, бронзовые зеркала, сосуды, пряслица, железные ножи, наконечники стрел.

"Остатки деревянных перекрытий, сохранившиеся над некоторыми центральными погребениями, будут отправлены на радиокарбонный анализ для получения более узкой датировки памятника. Также будет проведено химическое исследование заполнения цельных сосудов для реконструкции системы питания", — подчеркивается в пресс-релизе.

Саргатская культура — археологическая культура, существовавшая с VII-VI веков до н.э. по III-V веков н.э. в лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири вдоль рек Иртыш, Ишим, Тобол. Название дано по могильнику у села Саргатское в Омской области, раскопанному в конце 20-х годов прошлого столетия.