Чистая прибыль авиакомпании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 187,5 млн евро против убытка в 272,6 млн евро годом ранее, говорится в отчете.

Квартальная выручка Ryanair взлетела в несколько раз, до 2,6 млрд евро с 371 млн евро.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что компания зафиксирует прибыль в размере 406,6 млн евро при выручке в 2,54 млрд евро.

За прошлый квартал услугами Ryanair воспользовались 45,5 млн пассажиров против 8,1 млн годом ранее.

Компания не стала давать прогноз на второй финквартал и второе финполугодие, но отметила, что стоимость нехеджированного топлива может вырасти примерно на 20% из-за подорожавшей нефти. При этом руководство по-прежнему ожидает перевезти 165 млн пассажиров по итогам финансового года в целом.

С начала 2022 года капитализация Ryanair снизилась на 17%, до 12,4 млрд фунтов стерлингов ($14,9 млрд).