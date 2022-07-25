"Программа чартерных рейсов, реализуемая федеральным туроператором FUN&SUN, переходит на новый формат фиксированных блоков мест на регулярных внутренних рейсах авиакомпании "Аэрофлот". Еженедельно на Сахалин предусмотрено 120 мест. В рамках нового формата в регион (в минувшие выходные — ИФ) прибыла первая группа туристов в составе 120 человек", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале обладминистрации.

Пресс-служба отмечает, что фиксированный блок мест был заполнен на 100%. "Это позволит сделать туристическую программу на Сахалин удобнее, расширить географию участников программы и, при необходимости, продлить ее на более длительный период", — подчеркнули в правительстве.

По данным сахалинских властей, запуску программы предшествовала совместная работа, которую губернатор Валерий Лимаренко и правительство проделали с Ростуризмом, министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также с руководством крупнейшего в стране туроператора FUN&SUN.

Как сообщалось, в прошлом году в рамках летней туристической чартерной программы регион посетили свыше 3 тыс. человек.