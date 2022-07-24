"Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило. К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей", — написал Копайгородский в телеграм-канале.

По его словам, "стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города".

Как сообщил мэр, в настоящее время формируется перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов. Мониторинговые группы обходят территории, составляют акты и консультируют, разъясняют жителям их права.

По его словам, в городе последствия стихии устраняют более 1 тыс. человек. Задействованы силы и средства ресурсоснабжающих, коммунальных предприятий, аварийно-спасательных формирований.

"Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаёмся, пока в городе ничего не будет напоминать о прошедшей стихии", — добавил Копайгородский.

В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни, которые спровоцировали затопление многих улиц в Центральном и Хостинском районах. Автомобили с людьми уносило мощными потоками. Погибла женщина. Часть горожан остались без света и воды.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации города, по всей территории Большого Сочи — на участке Магри — Веселое 24 июля имеется опасность формирования смерчей над морем.

"Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", — говорится в сообщении.

На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено.