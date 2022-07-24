"В основном заявления поступали от владельцев личных автомобилей", — подчеркнул представитель УВД.

Собеседник отметил, что обращения о повреждении автомобилей продолжают поступать.

В социальных сетях выкладывают видео автомобилей, которые разбивались друг о друга во время движения мощного водяного потока по улицам курорта.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни, которые спровоцировали затопление многих улиц в Центральном и Хостинском районах. Автомобили с людьми уносило мощными потоками. Погибла женщина. Часть горожан остались без света и воды.