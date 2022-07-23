По информации СМИ, британцев, направляющихся в порт Дувр и терминал тоннеля под Ла-Маншем в Фолкстоне, предупреждают о сложной ситуации на дорогах, хотя "красные участки" остались только в нескольких местах.

Днем ранее в некоторых случаях, чтобы пересечь Ла-Манш, приходилось стоять в пробках по 10 часов. Ожидается, что к воскресенью ситуация улучшится, пробки значительно сократятся.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в субботу заявила, что провела переговоры со своей французской коллегой Катрин Колонна о "чрезвычайно неприятных задержках в порту Дувр и на терминале Евротоннеля в Фолкстоне". Трасс указала своей коллеге, что "французские власти не разместили достаточное число персонала на границе", и призвала незамедлительно предпринять действия для исправления ситуации.

В МИД Франции со своей стороны ранее заявляли, что "Франция не несет ответственности за последствия Brexit" и "пытается облегчить движение как можно скорее".

Глава порта Дувра Дуг Баннистер ранее рассказал телеканалу Sky News, что причиной пробок является французский иммиграционный контроль.