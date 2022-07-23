"С учетом всех причин я принял решение объявить, что вспышка оспы обезьян представляет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении на международном уровне", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводятся в аккаунте организации в Twitter.

Он уточнил, что риск инфицирования оспой обезьян является умеренным почти во всех регионах мира, кроме Европы, где он оценивается как высокий.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ зафиксировала более 16 тыс. случаев заражения этой болезнью в 75 странах мира и пять летальных исходов среди зараженных.

Ранее организация объявляла подобный уровень тревоги в связи с пандемией COVID-19, эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году, распространением вируса Зика в Латинской Америке в 2016 году.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы для жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована. 20 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период, дальнейшего распространения в России болезнь не получила.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. AP отмечает, что летальные исходы среди зараженных людей отмечались лишь в Африке, где циркулирует более опасная разновидность заболевания.