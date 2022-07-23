"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером с 18:00 мск в Сочи ожидаются сильные дожди. Это может привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах с достижением неблагоприятных отметок, сходу селевых потоков", — подчеркивает пресс-служба.

Кроме этого, порывы ветра могут превысить 20 м/с.

"Над морем возможны смерчи", — отмечается в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды и выхода в горы.

Сочинских автомобилистов призывают до конца суток воздержаться от использования личного автотранспорта без крайней необходимости, соблюдать меры предосторожности.

В случае возникновения происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.