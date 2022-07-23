Прошедшей ночью в Сочи выпало 89 мм осадков, ливневки не справились с потоками воды, ряд автодорог затоплены, зафиксировано подтопление федеральной дороги А-147 (Джубга — Сочи -ИФ).

"В несколько частных домовладений зашла вода во дворы. Специалисты администрации Лазаревского района начали подворовый обход территорий, пострадавших от непогоды. Специалисты выясняют, какая помощь нужна жителям, оценивается ущерб", подчеркивает пресс-служба.

В городе идет масштабная работа по устранению последствий стихии.

Так, бригады "Водостока" расчищают забитые ливневки, чтобы вода уходила максимально быстро. Аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий оперативно выезжают по заявкам жителей. "Фиксируются локальные повреждения воздушных линий электропередачи, которые питают отдельные участки в Дагомысе, а также в Центральном районе Сочи", — отмечает пресс-служба.

"Воздушная гавань курорта работает в штатном режиме, скоплений пассажиров в терминалах аэропорта нет. Большинство рейсов выполняются по расписанию", — сообщает пресс-служба.

Между тем, жители выкладывают в соцсети видео автомобилей, которые практически плывут на дорогах, а некоторые по крышу в воде.