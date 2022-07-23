"Билеты в купейные вагоны появились на даты: 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября отправлением из Москвы. В течение дня откроется продажа на даты в купейные вагоны: 22, 25, 28, 31 июля, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 сентября отправлением из Феодосии", — говорится в информации ГСЭ в его телеграм-канале.

Поезд курсирует по маршруту с периодичностью один раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162.

Поезд отправляется из Москвы в 14:50 мск и прибывает в Феодосию на следующий день в 18:10 мск. Из Феодосии состав уходит в 22:00 мск с прибытием в Москву через день в 4:00 мск.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.