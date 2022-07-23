Поезд курсирует по маршруту с периодичностью один раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162.
Поезд отправляется из Москвы в 14:50 мск и прибывает в Феодосию на следующий день в 18:10 мск. Из Феодосии состав уходит в 22:00 мск с прибытием в Москву через день в 4:00 мск.
Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.
Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.
"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.