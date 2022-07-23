"21 июля 2022 года в отношении авиакомпании было заведено административное дело, в ходе которого на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 тыс. МРП (1 МРП = 3 063 тенге)", — говорится в опубликованном в субботу сообщении.

В КГА пояснили, что в связи с участившимися задержками рейсов, которые вызвали резонанс среди пассажиров, 18 июля председателем Комитета Талгатом Ластаевым в оперативном порядке было проведено совещание с авиакомпанией "Эйр Астана".

"В ходе которого авиакомпании были указаны на недостатки коммерческого планирования воздушных судов, недопустимость отмен регулярных рейсов, отсутствие оперативного реагирования на замену ВС, отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов", — отмечается в сообщении.

По итогам совещания авиакомпанией "Эйр Астана" для обеспечения резерва было выделено отдельное воздушное судно, которое будет использовано только при задержках рейсов. АО "ФНБ "Самрук-Казына" как акционеру крупных казахстанских авиакомпаний, необходимо усилить работу по планированию графика поставок воздушных судов.

Вместе с тем, 21 июля в целях укрепления взаимодействия проведены совещания с аэропортами городов Алматы и Уральск при участии АО "Авиационная администрация Казахстана", авиакомпании "Эйр Астана".

В связи с продолжительной задержкой рейса Алматы — Мале, который был запланирован на 16 июля, в оперативном порядке в течение двух дней было проведено расследование. По итогам работы было установлено, что пассажиры данного рейса ожидали вылет более 15 часов. При ожидании пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", а именно услуги по проживанию в гостинице.

Всего на сегодняшний день в КГА поступило порядка 150 обращений, по каждому из которых проводится работа, по итогам которой будут приняты соответствующие процессуальные меры.