"По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, всего за медицинской помощью обратились 14 человек, 9 их них были госпитализированы. На данный момент их состояние удовлетворительное. Пациентов готовят к выписке из отделения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу девять человек, в том числе пятеро детей, были госпитализированы после отправления хлором в аквапарке «Золотой пляж» в Анапе.

По предварительным данным, в аквапарке произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Золотой пляж" — популярный у туристов аквапарк в центре Анапы. В нем более 20 водных горок, два больших бассейна, два кафе и фудкорт.