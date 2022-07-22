«По предварительным данным, в аквапарке «Золотой пляж» произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь. На данный момент госпитализированы пятеро детей и четверо взрослых. У всех состояние удовлетворительное. Ситуация находится на контроле у мэрии Анапы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" по Краснодарскому краю выехали на место для проведения соответствующего расследования и отбора необходимых проб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Золотой пляж" — популярный у туристов аквапарк в центре Анапы. В нем более 20 водных горок, два больших бассейна, два кафе и фудкорт.