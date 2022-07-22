Выставка рассказывает об обширной благотворительной деятельности императрицы Александры Федоровны и членов царской семьи, ее участии в учреждении и работе попечительства о домах трудолюбия, школы нянь в Царском селе, в развитии медицинских учреждений, связанных с вопросами педиатрии, ортопедии, хирургии и женского здоровья.