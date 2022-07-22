Транспортом пригородного сообщения 21 июля перевезено более 100 тыс. пассажиров. Пригородные поезда доставили к морю 56 тыс. 460 пассажиров, автобусы — 47 тыс. пассажиров. Это рекорд перевозок отдыхающих к морю.

Ежедневно на морских направлениях курсирует порядка 107 поездов и 198 автобусов.

В прошлом году в летний сезон назначалось в среднем 80 рейсов ежедневно в приморских направлениях, таким образом, этим летом транспортный заказ был увеличен примерно на 30% по сравнению с 2021 годом, отмечает министерство.

Как сообщалось, Калининградская железная дорога поставила в эти жаркие дни, когда температура воздуха доходила до 30 градусов тепла, на приморские направления несколько дополнительных электропоездов.

В тоже время социальные сети переполнены сообщениями и видео от калининградцев, штурмующих пригородные электропоезда, идущие к морю. Люди недовольны, что транспортная инфраструктура не может предложить им нормальные условия поездок на море.