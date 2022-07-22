В этом году фестиваль отмечает юбилей, он проводится в 20-й раз. Участие в нем примут команды из разных городов России.

"Жителям и гостям города предоставляется уникальная возможность наблюдать феерическое зрелище — одновременно в воздух поднимается более 30 необычно красивых тепловых аэростатов и тепловых дирижаблей, самим подняться в небо, стать свидетелями ночного шоу-свечения тепловых аэростатов и необычных соревнований, в ходе которых определяют самого "водоплавающего воздухоплавателя", — говорится в сообщении.

Рязанская область — первооткрыватель воздухоплавательного движения в России: фестиваль "Небо России", прошедший в нашем городе в 1990 году, был занесен в российскую книгу рекордов "Диво" как первый фестиваль воздухоплавателей, проведенный в стране.