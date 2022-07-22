«Гостиницы курорта Сочи не переполнены, места еще есть, причем в отелях разного уровня. Традиционно мы имеем на всех наших курортах неравномерную структуру номерного фонда. У нас действительно сильно ограничено предложение в сегменте премиум. У нас мало размещения высокого уровня. Средний хоть как-то представлен и много эконома», — сказал глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму и гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Как отметил эксперт, на Черноморском побережье непросто найти места в дорогих объектах размещения для взыскательных туристов, если этим не озадачиться месяца за три. Если путешественник неприхотливый, то выбор становится заметно больше.

«Дефицита в среднем и экономе нет в принципе, поэтому говорить о том, что объекты размещения Сочи переполнены – некорректно», — подчеркнул Уманский.

Он также добавил, что многие туристы выбирают себе гостиницы в горах, на Красной Поляне, поскольку там представлено больше дорогих объектов размещения. Однако этот тренд не связан с дефицитом мест на побережье. «Таких туристов достаточно много, но это не замещение отеля, а желание совместить отдых на море и в горах», — пояснил Уманский.

Не наблюдают дефицита объектов размещения и в туркомпании «Дельфин». По словам гендиректора туроператора Сергея Ромашкина, степень загруженности проверяется соотношением доступных отелей к тем, которые на стопе. «С заездами с 1 августа доступны для бронирования примерно четверть отелей разных категорий – от 5* до эконом-класса», — пояснил он.

В свою очередь, в «Алеане» также сообщили, что на ближайшие даты можно забронировать и гостиницы 4-5*, и средней категории, и эконом. Цены начинаются от 7 тыс. рублей за неделю отдыха при двухместном размещении до 330 тыс. рублей.

В «Интуристе» порталу «Интерфакс-Туризм» рассказали, что самая сложная ситуация с бронированием в Сочи брендовых отелей, так как на них повышенный спрос, несмотря на высокие цены на размещение.

Повышенным спросом в туркомпании пользуются объекты 5* и 4*, а вот хостелы и базы эконом-сегмента категории 1* и 2*, как ни странно, менее популярны.

На этой неделе мэр Сочи Алексей Копайгородский на летнем штабе заявил, что на курорте отдохнуло больше 3,7 млн туристов, средства размещения заняты на 88%.