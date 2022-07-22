Она рассказала, что на основании поручения президента РФ правительством подготовлен для внесения в Госдуму законопроект о поправках в статью 26 закона "Основы законодательства о культуре" и в статьи 7 и 16 закона "О Музейном фонде и музеях в РФ". Цель поправок — закрепление принципа целостности собрания музеев в России.

"Церковью предложены дополнения к законопроекту, направленные на то, чтобы музейные предметы и музейные коллекции религиозного назначения, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в безвозмездное пользование религиозным организациям с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством России", — сообщила представитель РПЦ.

По ее словам, предложенные поправки проходят в настоящее время согласование.

Поводом для дискуссии вокруг этого вопроса стало недавнее принесение иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Впервые после революции знаменитый образ XV века оказался на своем историческом месте. Сразу после этого глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил обдумать и описать механизм передачи храмам икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Со своей стороны, руководитель правового управления патриархии напомнила, что в этом году исполняется 100 лет с начала кампании по изъятию церковных ценностей из православных храмов под лозунгом помощи голодающим.

"Руководствуясь принципом исторической справедливости, современное российское законодательство предусматривает передачу религиозным организациям музейных ценностей, представляющих собой некогда изъятые из православных храмов иконы, утварь и другое церковное имущество. Такие ценности продолжают составлять государственную часть Музейного фонда Российской Федерации и передаются религиозным организациям в безвозмездное пользование при сохранении за музеями права оперативного управления соответствующими музейными ценностями", — отметила игумения.