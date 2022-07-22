Согласно опубликованной информации, регулярные рейсы на Пхукет запланированы из «Шереметьево» с 30 октября на Airbus A330-300.

Пока рейсы в Таиланд не доступны для бронирования.

Как отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour, Таиланд традиционно пользуется популярностью у туристов, но отсутствие прямого авиасообщения и высокая стоимость перелета со стыковками существенно сдерживают спрос.

В компании фиксируют единичные бронирования туров с заездами преимущественно в сентябре-октябре.

«То, что «Аэрофлот» в зимнем сезоне планирует рейсы на Пхукет, безусловно будет способствовать росту интереса туристов к направлению. Однако пока билеты на рейсы авиаперевозчика в системе бронирования отсутствуют, делать прогнозы преждевременно», — добавили в пресс-службе туроператора.

В Tez Tour также добавили, что после получения официального уведомления от авиакомпании они готовы предложить туристам туры в Таиланд на базе рейсов «Аэрофлота».