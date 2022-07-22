Мероприятие проходило в рамках Всероссийской волонтерской экологической акции "Вода России" нацпроекта "Экология".

В уборке приняли участие волонтеры, экологи, чиновники, представители Минприроды РФ и министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Тульская область ежегодно активно участвует в акции. За прошедшие несколько лет к ней присоединились более 18 тысяч жителей региона. Всего очищено 192 км береговой полосы водных объектов. "Кондуки" — уникальный природный объект, гордость и достояние Тульской области. Это место привлекает туристов со всех уголков России. Поэтому именно здесь уже проходит акция "Вода России"", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Всего участники акции собрали 462 мешка мусора. Он был отсортирован и направлен на станции обработки отходов.

Особо охраняемая природная территория "Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки") расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

Ранее сообщалось, что разработана концепция развития туристской территории "Романцевские горы" ("Кондуки") в рамках развития экотуризма. Предварительный объем инвестиций в развитие территории к 2026 году оценивается в 4,39 млрд рублей.