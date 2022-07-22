"Малый церковный колокол таможенники обнаружили в багаже авиапассажира. Согласно заключению исследователей, колокол отлит из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца, железа. Такой химический состав металла применялся более 100 лет назад. Стоимость культурной ценности превышает 4 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

По данным управления, местный житель приобрел реликвию на сайте частных объявлений и хотел подарить его бизнес-партнеру из Узбекистана. "За перемещение колокола без разрешения Минкультуры России и пассажирской таможенной декларации нарушителю грозит штраф и, возможно, конфискация", — цитирует управление начальника Кольцовской таможни Анатолия Тимощенкова.